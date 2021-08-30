‘1. Ulusal Mavi Yengeç Film Festivali' sona erdi

Ulusal Mavi Yengeç Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Karataş Belediyesi ve Adana Karataş Turizm İlçeleri Geliştirme Altyapı Hizmet Birliği tarafından 1. Ulusal Mavi Yengeç Film Festivali gerçekleştirildi.

19-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında pandemi ve deniz temalarının işlendiği ve finale kalan 8 film, halk oylaması ile birlikte jüri oylaması sonrası belirlendi.

Festivalde konuşma yapan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “İlçemizin tanıtımına ve sanatsal yönünün ön plana çıkarılması amacı ile düzenlenen festivalin Karataş'ın turizmine ve sanatsal değerlerine sunacağı katkının yanı sıra, Mavi Yengeç'in tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Ayrıca ilçemizde çekim yapılan filmler ile de bölgemizin zengin doğal değerlerinin ön plana çıkarılmasını sağlayacaktır” dedi.

Festivalin jüri üyeliğini ise Ayhan Taş, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Cansel Karacan ve Barış Gördağ gerçekleştirdi.

En İyi Film Ödülü dalında yönetmenliğini Zeynep Hilal Demircinin yaptığı "Karşı Komşum Deniz" ve yönetmenliğini Emrullah Tuna'nın yaptığı "Kırmızı Pullu Balık" filmi birinci oldu. Erdem Sönmez'in yönetmenliğini yaptığı ‘Mektup' filmi halk jürisi ödülünü kazanırken, Zehra Can'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Tek' filmi jüri özel ödülüne layık görüldü. Ayrıca festival kapsamında en iyi erkek oyuncu ödülleri Hakan Erkuran ve Eser Ağçalı'ya, en iyi çocuk ödülüyse Atlas Yılmaz'a verildi.

Öte yandan, düzenlenen ödül törenine Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı. Festivalde şarkıcı Murat Kekilli de konser verdi.