1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali, Karataş'ta yapılacak

Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali 28-29 Ağustos tarihlerinde Karataş'ta gerçekleştirilecek. Kısa Film Festivalinin jüri üyeliğini Ayhan Taş, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Barış Gördağ ve Cansel Karacan yapacak. Festivale Türkiye sınırları içerisinde, amatör ve profesyonel kısa filmcilerin katılabilecek iken Festival kapsamında düzenlenen yarışmada "Deniz ve Pandemi" konuları işlenecek.

Festival ile birlikte çekilecek kısa filmlerde denizlerin daha temiz kullanılması, korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanıyor. Festival kapsamında gerçekleşen yarışma ile genç sinemacıların profesyoneller ile bir arya gelmesi ve halkın filmler ile sosyalleşmesi sağlayarak Karataş'ın tanıtımına katkı sunulacak. Yarışmanın Tema'sı “Deniz ve Pandemi “olarak belirlendi. Yarışmaya festival için oluşturulan ‘www.maviyengecfestivali.com' adresinden başvuru gerçekleştirilebilecek. Karataş Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun final gününde Murat Kekilli sahne alacak.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz festival ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karataş'ta ilk defa düzenlenen ve bölgemizde önemli bir lezzet olarak bilinen Mavi Yengeç'in adını verdiğimiz 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali ile ilçemizin tanıtılması sağlanacak ve ilçemizin daha fazla misafir ağırlamasına olanak sunacaktır. Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren vatandaşlarımızın biraz olsun neşelendirmek, kirlilik ile ilgili toplumsal bilinç uyandırmak ve en önemlisi ilçemizi tanıtımına katkı sunmayı hedefledik. Festival Uluslararası düzeyde gerçekleşecek olup değerleri jüri üyelerimiz ve finalde Murat Kekilli konseri ile sona erecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.