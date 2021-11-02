10. ATHİB Dokuma Kumaş ve Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

'su düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş ve Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada, “Cleopatra'nın Aşkı” temasıyla Sema Arı birinci oldu.

Bu yıl 10.'su düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş ve Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, Adana Müzesi'nde düzenlendi. Ödül törenine Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, jüri üyeleri, finale kalan yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Geçen ay ihracat rakamımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu, 7,8 milyar dolar. Bu yıl 200 milyar dolar rakamını yakaladık. Cumhuriyetimizin ilk ihracatı 50,8 milyon dolardı. Bereketli topraklar üzerinde yapılan ve şu an içinde bulunduğumuz Türkiye'nin ilk mensucat fabrikası gibi yapılar, üzerinden nesiller geçse de bize ilham kaynağı olmaya ve ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğumuzu göstermeye devam ediyor. 1973 yılına kadar 1 milyar dolar olan ihracatın 1987'de 10 milyar dolara çıktığını, 200 milyar dolar rakamını ise 2021 yılında yakalamayı başardık. Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 2023'de 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Bunu 2022 yılında yakalayacağımıza çok eminim ve biliyorum” diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından finale 10 kişinin tasarımlar podyumda mankenler üzerinde tanıtıldı.

Yarışmada birinciliği “Cleopatra'nın Aşkı” temasıyla Sema Arı kazanırken, 2'inci “Yaşam Mücadelesi” temasıyla Demet Yazuzyiğit, 3'üncü ise “Silhouette Of Nature” temasıyla İpek Çakır oldu. Dereceye girenlere plaket ve para ödülü verildi.