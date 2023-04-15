10 çeşit meze ile servis ediliyor: Adana kebap iftarda hem gözü hem de mideyi doyuruyor

Ramazan ayında Adana'da vatandaşlar kebapçılara yoğun ilgi gösterdi. Kebapçı Cihangir Korkmaz, “Kebabı, yanında 10 çeşit meze ile servis ediyoruz. Adana Kebap, hem gözü hem de mideyi doyuruyor. Adanalılar çok şanslı” dedi.

Mübarek Ramazan ayında Adanalılar iftarda kebapçılara giderek oruçlarını kebap ile açıyor. Adana'nın en ünlü yemeği olan, coğrafi işaretli ‘Adana kebabı', uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatasının yanı sıra kaşarlı mantar, cacık, humus, pişmiş soğan, biber, domates, fındık lahmacun, fındık pide, çiğ köfte gibi ürün ve mezelerle servis ediliyor. Yanında 10 çeşit mezeyle sunulan Adana kebap, iftarda hem gözü hem de mideyi doyuruyor.

“Gönül rahatlığıyla vatandaşlar kebap yiyor”

Kebapçı Cihangir Korkmaz, Adanalıların kebapçılara gösterdiği yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Korkmaz, “Adana'da iftarlar kebap ile açılıyor. Kebabın yanında sunulan mezelerle birlikte Adana kebap, hem gözü hem de mideyi doyuruyor. Kebabın içerisinde kuyruk yağı var ancak yanındaki mezelerde hep yeşillik. Hal böyle olunca iftarda yenilen Adana kebap hiç şişkinlik yapmıyor. Gönül rahatlığıyla vatandaşlar kebap yiyor. Adanalılar çok şanslı” diye konuştu.

İftarda kebapçıya gelen Serdar Aslan Sönmez ise meze kültürünün sadece Adana'da olduğuna değinerek, "Bir kebap söylüyorsun yanında 10 çeşit meze geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Bu kültür sadece Adana'da var. Masaya oturduğumuzda karnımızdan önce gözümüz doyuyor” dedi.