10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanakta yarım asırlık çınar ağacı 2 aracın üzerine devrilirken, dere yataklarından taşan sular evlerde su baskınlarına neden oldu.

Kozan'da bugün saat 18.00 sularında yaşanan şiddetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dere yatakları taştı, mahallelerde su baskınları yaşandı. Araziler ve tarlalar beyaza büründü. İlçe merkezinde çınar ağacı şiddetli fırtınada park halindeki 2 aracın üzerine devrilerek, araçları hurdaya çevirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan bölgede incelemede bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' derken, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan mahallelerde temizleme ve su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlar 10 dakika içinde dere yataklarından taşan suların evlerde su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde bulunan otoparkta 1963 yılında dikilen 60 yıllık çınarın bir anda köklerinden çıktığını ifade eden esnaf Fuat Çelik, “Burada babadan oğula geçen esnafız. Bu çınar ağacını dedem ve kasap arkadaşları ekmişti. Devrilirken burada görmüştük zaten kesilecekti bu çınar ağacı. Yağış çok şiddetliydi, son yıllarda böyle bir yağış görmemiştik. Allah'tan kısa sürdü” diye konuştu.