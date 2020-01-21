10 eve tırmanıp 100 bin liralık eşya çalan iki hırsız tutuklandı

Adana'da 10 eve tırmanarak girip 100 bin liralık malzeme çaldığı öne sürülen iki zanlı tutuklanırken, bu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kentte bir hafta içerisinde 10 ayrı evde yaşanan hırsızlık vakası üzerine vatandaşlar, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine gelerek şikayette bulundu. Hemen harekete geçen hırsızlık dedektifleri, apartman giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarını alıp anbean izledikten sonra hırsızların Mesut L. (36) ve Hasan D. (43) olduğunu saptadı. Polis, yaptığı çalışmada zanlıların 10 evden 100 bin lira değerinde malzeme çaldığını, evlere tırmanarak balkon kapısını zorlayıp girdiğini saptadı. Zanlıların, bir eve girip yaklaşık 10 dakika ev sahipleri uyurken evde ne var ne yok çalmaları saniye saniye görüntülendi. Yapılan araştırmada iki zanlının polise yakalanmamak için de Adana'nın lüks bir mahallesinde bir kadın üzerine ev kiralayarak birlikte kaldıkları belirlendi. Polis bu tespiti yaptıktan sonra adrese şafak vakti baskın yaparak şahısları yakaladı. Emniyete getirilen zanlılar, suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra gönderildikleri adliyede tutuklandı.