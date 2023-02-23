10 milyon 244 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 3 milyon 680 bin makaron, 6 milyon 564 bin 400 kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Şüphelilerden birinin, kaçak sigaraları atık cerrahi maskelerin arasına gizlediği belirlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.