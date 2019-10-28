10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu

Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 5 Ocak 2020 Pazar günü koşulacak.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü anısına düzenlenecek olan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 2019-2020 yılı faaliyet programında da yer alan 10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusuna başvurular başladı.

Yarı maratonda 21 km, halk koşusunda ise 4 km koşacak olan sporcular "adanakurtulusmaratonu.adana.bel.tr" sitesinde bulunan maraton koşusu kayıt formunu eksiksiz olarak doldurarak kayıt yaptırabilir.

Ulusal ve uluslararası atletlerin mücadele vereceği 10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu´nda kadınlar ve erkekler olmak üzere birincilere 20'şer bin lira, ikincilere 10'ar bin lira, üçüncülere 5'er bin lira para ödülü verilecek. Yarı maratonda ilk 10 içinde yer alan atletler, 2 bin 500 lira ile 1000 lira arasında değişen ödüller alacak. 17 ayrı yaş grubunda, erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı koşulacak master yarışında ise ilk üç dereceyi kazanan sporcular 500, 300 ve 200 liralık para ödüllerini kazanacak. Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin katılacağı yarışta da erkek ve kadın kategorilerinde 500, 300 ve 200 liralık para ödülleri dağıtılacak.

Adana'nın tanıtımına katkkı

Adana'nın tanıtımına katkı sağlayacak 21 kilometrelik 10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak.

Atatürk Parkı´nda start alacak yarış, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali MünifY eğenağa Caddesi, Yağ Camii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel´e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'na takiben Merkez Park´ta sona erecek.