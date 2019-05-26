10 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U-10 (10 yaş altı) Basketbol Ligi'nde mücadele eden tüm sporculara Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Törene sporcuların yanı sıra aileler ve sporseverler katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Dr. İsmail Güneş, sporcu çocukların ailelerine fedakarlıkları için teşekkür etti ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların, Atatürk'ün ifade ettiği zeki çevik ve ahlaklı sporcular olması için her tür desteği vereceklerini söyledi.

Adana İl Basketbol Temsilcisi Abdullah Kutlu ise basketbola desteklerinden ötürü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür ederek, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Dr. İsmail Güneş'e flama verdi.

Tören, Güneş ve Kutlu'nun sporculara madalya takması ile son buldu.