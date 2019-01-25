İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 yaşındaki çocuk güreşirken kalp krizinden öldü

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun güreşirken kalp krizinden öldüğü ileri sürüldü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun güreşirken kalp krizinden öldüğü ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf örencisi Musa Sayın (10), Gençlik Merkezinin düzenlediği güreş kursuna katılan akrabalarıyla spor salonuna gitti. Burada arkadaşıyla güreş tutan Sayın, bir süre dinlendi. Daha sonra tekrar güreş tutan Sayın, rahatsızlanarak yere düştü. Görevlilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Sayın, yolda hayatını kaybetti. Sayın'ın ön otopside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.


Sayın'ın cenazesi bugün memleketi Tufanbeyli'de toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.