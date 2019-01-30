100 kadın dezavantajlı bölgede liderlik yapacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "SESİM projesi ile Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlarımızın kendi kimliklerini, kişiliklerini bulacakları pek çok çalışmaya imza atarak, onların sosyal hayata katılımlarına ön ayak olduk" dedi.

Güney Adana bölgesinde yaşayan özellikle yoksul, göçten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kadınların sağlıklı yaşam kalitesini iyileştirmek ve kentsel yaşama katılımını arttırmaya katkı sağlamak amacıyla Adana Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan Sağlık Eğitim Sosyal İletişim Merkezi (SESİM) Projesi'nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanan 100 kadın, kentteki bir otelde düzenlenen törenle sertifikalarını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Karaveli'den aldı.

Kadın ve çocuk sağlığı, kadın hakları, aile bilinci, sosyal uyum süreçleri, liderlik, girişimcilik, kooperatifçilik, KOSGEB ve İŞKUR destekleri konusunda kadınların eğitilmesi amaçlanan proje ile 100 kadına, mahallelerinde liderlik yapabilecekleri becerilerin kazandırılması amaçlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SESİM Proje Koordinatörü Hayriye Güven, SESİM Projesi ile Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınların hayat standartlarının yükseltilmesi, yaşam biçimlerinin değiştirilmesi ve varsa toplumsal sorunlarının giderilmesi amacıyla uzman eğitimciler tarafından eğitimler verildiğini ve bu eğitimler sonunda 100 lider kadının sertifikalarının dağıtılacağını söyledi.

"Kadınların sosyal hayata katılmalarına ön ayak olduk"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan kadınların bilgi, yetenek, kültür, fikir ve becerileri ortaya çıkarılarak, bu sermayenin işlevsel hale getirilmesi ise Adana'nın medeniyet yolculuğunda hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Vali Demirtaş, "SESİM projesi ile Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlarımızın kendi kimliklerini, kişiliklerini bulacakları pek çok çalışmaya imza atarak, onların sosyal hayata katılımlarına ön ayak olduk" diye konuştu.

Vali Demirtaş, proje dahilinde kadın ve çocuk sağlığı, kadın hakları, aile bilinci, madde bağımlılığı ve sosyal uyum süreçleri başta olmak üzere, birçok eğitim faaliyeti düzenlediklerini ifade ederek, "Bu eğitimlere paralel olarak 28 ayrı eğitim faaliyeti ile 100 kadın kursiyerimizi, mahallelerindeki kadınlarımıza liderlik, rehberlik ve danışmanlık yapacak konuma getirerek, onları Güney Adana'daki kadınlarımızın gür sesine dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, SESİM projesinin neferleri olan kadınların, sertifikalarını takdim edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kent kültürünün, birlikte olma kültürünün zayıflığı, sosyo-kültürel ve ekonomik dengenin mutlak şekilde bir an önce il genelinde giderilerek, tüm vatandaşların kardeş olması için bu proje Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın bir hayaliydi. Bu hayal bugün gerçek oldu" dedi.

Kadınlar projeden memnun kaldı

SESİM Projesi kapsamında eğitim alan kadınlardan Sebahat Baksi, proje kapsamında verilen eğitimlerde güzel şeyler öğrendiklerini ifade ederek, "Psikologlarımız bebekle anne karnındayken nasıl iletişim kurmamız gerektiğinden, gençlik çağına geldiğinde nasıl davranacağımıza kadar eğitimler verdiler. Bundan çok memnun olduk" diye konuştu.

Eğitim alan bir diğer kadın Gönül Atalay ise mahallelerindeki spor salonuna gittiklerinde projeden haberdar olarak katıldıklarını belirterek, "Eğitimcilerimizden birçok şey öğrendik. Çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiğinden, kadınların sesi nasıl olacağımıza kadar birçok eğitim aldık. Bu projeyle ve katıldığımız için kendimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.