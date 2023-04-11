100 kilo uyuşturucu otobüsün zulasından çıktı

Adana'da polisin yaptığı çalışmada durdurulan bir otobüsün zulasında 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu kentlerinden gelen bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine uygulama noktasında durdurdu. İçerisinde yolcu bulunmayan araçta narkotik köpekle yapılan arama sonucu koltuklar arasına gizlenmiş 155 pakette toplamda 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi. Otobüsün şoförü Mehmet K. (45) ile yanındakiler Mahmut A. (33) ve Mehmet Ali K. (22), polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.