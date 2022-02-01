100 yıl önce yaşanan olayların haberlerini yazdılar

Adana'da gazeteciler, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle birlikte 100 yıl önce yaşanan önemli olayların haberlerini yazdı. Tarihi belge ve fotoğraflarla desteklenerek yazılan haberler, bölgesel ekonomi gazetesinin ‘5 Ocak Adana'nın Kurtuluşunun 100'üncü Yılı' özel sayısında yer aldı.

Refleks Gazetesi, 100 yıl önce Adana'nın işgal ve kurtuluş sürecinde yaşanan olayların haberlerini içeren özel sayı çıkardı. Gazeteciler, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin yazdığı haberlerden oluşan özel sayı büyük ilgi gördü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 31 Ekim 1918'de Alman Komutan Liman Van Sanders'ten 7'nci Ordu Komutanlığını devralmasından Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak 15 Mart 1923 tarihinde Adana'ya geldiği güne kadar yaşanan olayların haberlerinin olduğu özel sayıda ilk defa yayınlanan fotoğraflar da yer aldı.

100'üncü yılda 100 bin okur

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan, dünyada örneği olmayan bir gazete hazırladıklarını belirterek, “Adana'nın kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlarken farklı bir çalışma ortaya koyalım istedik. Mondros Mütarekesi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadarki süreçte Adana'da yaşanan işgal ve kurtuluşa dair önemli gelişmeleri belirledik. Adana'da görev yapan gazeteciler ve ÇÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencileriyle haberleri hazırladık. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı desteğiyle söz konusu haberlerin kaynak, belge ve fotoğraflarını temin ettik. Bugünün haber dili ve baskı tekniğiyle ortaya çıkardığımız 32 sayfalık gazeteyi basılı ve elektronik olarak 100 bin okura ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, ‘5 Ocak Adana'nın Kurtuluşunun 100'üncü Yılı' kapsamında hazırladığı özel sayının anlamlı olduğunu belirterek, “Bir dönemi günümüz haber diliyle geleceğe aktaran projeye destek vermekten mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Basın tarihine geçecek çalışma

ÇÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Onur Dursun da, çalışmanın basın tarihine geçeceğini belirterek, gazetenin hazırlanmasına emek veren son sınıf öğrencilerinin araştırma haberi yazma yeteneklerini geliştirdiklerini kaydetti.

100 yıl önceki tarihi olayların haberlerini içeren ‘Refleks Gazetesi 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşunun 100'üncü Yılı Özel Sayısı'nda ÇÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü M. Kemal Firik, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Demirören Haber Ajansı (DHA) Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Refleks Gazetesi'nden Esra Özden, Başar Şeker, 5 Ocak Gazetesi'nden Sefa Saygıdeğer'in imzalı haberleri de yer aldı.