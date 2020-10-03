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102 saka kuşunu avlayan baba oğula ceza yağdı

Adana’da avlanması yasak olan 102 saka kuşu ele geçirildi.

Adana'da avlanması yasak olan 102 saka kuşu ele geçirildi. Kuşları avlayan baba ve oğula 91 bin 350 lira para cezası verildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Doğa, Çevre ve Hayvan Koruma Polislik Büro Amirliği ekipleri, kente avlanması yasak olan saka kuşu getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine Sarıçam ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde önlem alan polis, 01 MA 2234 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kafeslerin içerisinde 102 saka kuşu ele geçirdi. Konuyla ilgili Suriyeli sürücü İhap H. ve yanındaki babası Ahmet H.'ye ‘avlanması yasak kuşu avlama' suçundan toplam 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.


Tuzaklama yöntemiyle avlanan saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Saka kuşları ekiplerce doğaya salındı.

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