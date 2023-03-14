11 yaşındaki Muay Thai sporcusu Vasfiye Benek, Türkiye şampiyonu oldu

Seyhan Belediyesi bünyesinde bulunan Seyhan Belediye Spor Kulübü değişik branşlarda şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Gülbahçesi Bilgi Evi bünyesindeki spor okullarında keşfedilen 11 yaşındaki Muay Thai sporcusu Vasfiye Benek, Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonası minik bayanlar 32 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Vasfiye'nin yeni hedefi 21-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip derece yapmak.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Muay-Thai sporunu severek yaptığını ve kısa zaman içerisinde Türkiye şampiyonluğuna uzanmasının kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Seyhan Belediye Spor Kulübü sporcusu Vasfiye Benek, “Şimdiki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans gösterip başarısı çıtasını yükseltmek. Bunun için de hocalarım nezaretinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Desteklerinden dolayı Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a teşekkür ediyorum” dedi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında yer alıp desteğini esirgemeyen Başkan Akay'ın, bu destekle şampiyon sporcuların yetiştirilmesini sağladığını belirten Seyhan Belediyesi Uzak Doğu Sporları Koordinatörü Hasan Güder ise, “Belediye başkanımıza sporcularımız adına teşekkür ediyoruz. Gülbahçesi Bilgi Evi'nde yapılan spor okulundaki çalışmalarda keşfettiğimiz Vasfiye Benek'in Türkiye şampiyonu olması bizler için gurur vesilesidir. Avrupa Şampiyonası'ndan da mutlu bir şekilde döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.