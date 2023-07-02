11 yılda 318 kişi öldü, polis “ölüme balıklama dalma” diye uyarıyor

Adana'da 11 yılda serinlemek için sulama kanalına giren 318 kişi hayatını kaybederken, sıcakların artmasıyla birlikte polisin de kanal kenarlarında “ölüme balıklama dalma” diyerek çocukları uyarması dikkat çekti.

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklar, sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz'e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor. Son 11 yılda Adana'da 318 kişi özellikle sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi, çoğu çocuk hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü. Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kanal kenarlarında önlem alarak çocukları sulama kanalından çıkardı. Polis kanaldan çıkardığı çocukları üzerinde “ölüme balıklama dalma” ve “güvenli olmayan sulara girip sonsuzluğa yelken açmayın” yazılı broşürlerle de uyardı. Bu arada bu yıl sıcakların kısa süre önce başlamasına rağmen 3 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.