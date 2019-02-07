11,5 milyar dolar için eğitim projesi

Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin (GED), Adana ve Mersin'de banka hesaplarındaki toplam 11,5 milyar dolar mevduatın sahiplerini yatırım yapmaya yönlendirmek amacıyla hazırladığı ‘Melek Yatırımcı Yetiştirme Eğitimi' projesini, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) kabul etti.

GED'in projesi, ÇKA Kasım-Aralık 2018 Teknik Destek Programı'ndan destek almaya hak kazanan tek sivil toplum kuruluşu projesi oldu. Projeyle ilgili sözleşme, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve GED Başkanı Esra Özden arasında imzalandı. GED Başkanı Özden, 11,5 milyar doların en az yüzde 10'unun yatırıma dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Çukurova'nın istenen gelişmişlik düzeyine gelmesi için inovatif yatırımların şart olduğunu vurgulayan Esra Özden, “Bölgemiz için artık ‘Dünyanın yatırım potansiyeli en yüksek bölgesiyiz, gelin yatırım yapın' diye çağrıda bulunmanın, ‘Yatırım gelmiyor' diye yakınmanın neredeyse hiçbir anlamı yok. Yatırım çağrısında bulunduğumuz kişi ve kurumlardan ‘Banka mevduatlarında 11,5 milyar dolarınız var. Siz neden kendi bölgenize yatırım yapmıyorsunuz?' eleştirisi gelse, nasıl yanıt vereceğiz. Bu nedenle önce kendi finans kaynağımızı kazançlı alanlara yönlendirecek ekosistemi çalıştırmalıyız” dedi.

30 iş insanına eğitim verilecek

Çukurova'nın banka mevduatlarında bulunan kaynağın marka, inovatif ürün, nitelikli istihdam ve ihracata yönlendirilmesi çerçevesinde çalışma yaptıklarını belirten GED Başkanı Esra Özden, ‘Melek Yatırımcı Yetiştirme Eğitimleri' başlattıklarını söyledi. Gerçekleştirilecek ilk eğitim için Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek almaya hak kazanın GED projesinin sözleşmesi imzalandı. Proje sözleşmesi çerçevesinde Mart ayı içerisinde melek yatırımcı olma potansiyeli bulunan 30 iş insanına eğitim verilecek. ‘Melek Yatırımcı Nasıl Olunur?', ‘Melek Yatırımcılığın Avantajları', ‘Melek Yatırımcı Lisansı Nasıl Alınır?', İnovasyon, İş Planı, Yatırım Değerleme Teknikleri, Hukuki Süreç, Yatırım İzleme' gibi başlıklarda 2 günlük eğitim verilecek. Melek yatırımcılık alanında Türkiye'nin en etkin isimlerinden alınacak eğitim sonrası sertifika verilecek.

Bölge planında ‘stratejik' alanlar içinde

İmza töreninde konuşan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu da girişimciliğin geliştirilmesi, bölgede güçlü bir girişimcilik ekosisteminin çalıştırılmasının ÇKA'nın 2014- 2023 Çukurova Bölge Planı'nda stratejik alan olarak belirtildiğini hatırlatarak, “Bir taraftan inovatif girişimcilerimizi, onlarla beraber yürüyecek mentorleri geliştirirken ekosistemin önemli unsurlarından melek yatırımcı sayımızı da çoğaltacağız. GED'in bu projesinin ekosisteme önemli katkı sağlayacağını düşünüyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

İmza töreninde GED Genel Sekreteri Tezcan Altunordu, Sayman Aysel Eyüpoğlu ve ÇKA Proje Uygulama Birimi Uzmanı Ayşegül Kaplan da hazır bulundu.