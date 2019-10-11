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12 torbacı tutuklandı

Adana’da torbacılara yönelik yapılan şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Adana'da torbacılara yönelik yapılan şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim günü şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere baskın yapıldı. Dedektör köpeklerle evler didik didik arandı.


Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 12'si tutuklandı.

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