12 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki komşusunu tabancayla oynarken yaraladı

Adana'da izne gelen uzman çavuş amcasının beylik tabancasıyla oynayan 12 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki komşusunu bacağından yaraladı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E. M. K.'nin (12) Tunceli'de uzman çavuş olan amcası, Adana'ya izne geldi. Amcasının dolabın üzerine bıraktığı beylik tabancasını alan E. M. K., komşusu O.K. (15) ile birlikte tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın birden alev almasıyla O.K., iki bacağından da yaralandı.

Evde bulunanlar yaralanan O.K.'yi kendi imkanlarıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olabileceği düşünülen O.K., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan amcasının beylik tabancasıyla komşusu O.K.'yi bacağından yaralayan E. M. K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.