13. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla başladı. Fuara gelen ziyaretçiler ise içeriye girmek için uzun süre kuyrukta sıra bekledi.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde fuarın açış töreni yapıldı.

“Kitap okumak ve okutmak önemlidir”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta yaptığı konuşmada, “Kitap okumak insanın kendisine güvenini arttırır. Kitap okumak ve okutmak önemlidir. Fuarın hem coşkulu, hem çok ziyaretçi alması alanın yetmediği anlamına geliyor. Karar aldık fuarı genişletiyoruz" diye konuştu.

“Çocuklar ileri de bize yön verecek”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, 2020 yılının ilk fuarının kitap fuarı olmasının önemli olduğunu söyledi. Demirtaş, "Çukurova Kitap Fuarı çok önemli. Bugün kapıdan ziyaretçi olarak giren çocuklarımız ileri de kültür ve sanatımıza yön verecekler. Kitap fuarları okuyan, okuduğunu aktaran insanların buluştuğu müstesna ortamlardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri stantları gezdi. Fuarı ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin ise içeriye girmek için uzun kuyruk oluşturması dikkat çekti. Öte yandan içeride bazı okurlar ise yere oturarak kitap okudu.

“Fuarları faydalı buluyorum”

Oğluyla birlikte kitap fuarını gezen Rüya Sağlamer de, “İlk gün diye daha sakin. Sakin olduğu için mutluyum. Rahatça geziyorum. Bir çok kitabı internette gördüm ama içeriğini inceleyememiştim. Burada hepsine bakıyorum faydalı buluyorum fuarları” dedi.

Yağmur Bozkaya isimli öğrencide, “Kitap almak için geldim. Çeşit çeşit kitaplar var. Hepsi de güzel. Daha geziyorum alacaklarım var. Çeşit çeşit almak istiyorum” diye konuştu.

12 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 77 kültür etkinlikleri gerçekleştirilecek.