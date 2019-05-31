13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

'sü gerçekleştirilen Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi'nde, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rönesans İşletme Hizmetleri “En İyi Sözlü Sunum” ödüllerine layık görüldüler.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi ve HIMSS Emram Stage 7 (Seviye 7 Tam Dijital Hastane) olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdaresi, Rönesans İşletme Hizmetleri işletme yöneticileri ile kalite ekipleri, 13. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi'ne şehir hastaneleri hizmet uygulamalarına ilişkin 13 kalite bildirisi ile katılım sağladı.

Prof. Dr. Seval Akgün ve Prof. Dr. Zakiuddin Ahmed'in kongre başkanlığında, Sağlık Akademisyenleri Derneği ve RIPHAH International University işbirliği ile Antalya'da gerçekleştirilen kongrede, “İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar” temaları işlendi.

Türkiye, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Pakistan, KKTC, Azerbaycan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere toplam 8 ayrı ülkeden 200'den fazla konusunda uzman akademisyen ve katılımcının yer aldığı kongrede, 10 panel ve 5 konferans olmak üzere toplam 15 oturum, sertifikalı 3 farklı kurs ve sunumlar gerçekleştirildi.

Kongreye; Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Başhekim Yardımcısı ve Kalite ve Verimlilik Direktörü Dr. Dudu Dede Uçar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu, Kalite ve Verimlilik Birimi Uzmanı Ebru Var, Yozgat Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Ferhat Çetin, Uz. Dr. Ferda Büyük, Eğitim Hemşiresi Filiz Aksan, İletişim ve Tanıtım Birim Sorumlusu Oğuzhan Kara, Rönesans İşletme Hizmetleri işletme müdürleri, ilgili yöneticiler ve kalite ekibi katılım sağladı.

Kendi alanında başarılı çalışmaları olan bilim insanları ve sağlık çalışanları tarafından paralel oturumların yönetildiği ve farklı kategorilerde saha uygulama örneklerinin verildiği kongrede, farklı kategorilerde ödüller de verildi. Bu kapsamda, “Şehir Hastanelerinde Sürdürülebilir Kalite Süreçlerine, Özel Sektörün Katma Değeri” sunum kategorisinde Rönesans İşletme Hizmetleri Kalite Müdürü B. Burcu Şengül, “Şehir Hastaneleri Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar” sunum kategorisinde ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş “En İyi Sözlü Sunum” ödüllerine layık görüldüler.