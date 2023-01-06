13. Uluslararası Yarı Maratonu pazar günü koşuluyor

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu 13. Uluslararası Yarı Maratonu'nda katılımcı sporcu sayısının bu yıl 2 bin 500'e yükseltilirken toplam 389 bin 250 lira ödül dağıtılacak.

Adana Valiliği 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu kutlama programında yer alan ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 13. Uluslararası Yarı Maratonu, 8 Ocak 2023 Pazar günü koşulacak. “İkinci Yüzyılın Birinci Koşusu” mesajıyla yapılacak yarışmayla ilgili basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu, Türkiye'nin önemli uzun mesafe koşucularından milli atlet Mehmet Yurdadön ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Şehir için önemli bir organizasyon

Konuşmasına 5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nın önemine vurgu yaparak başlayan Başkan Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasının görüldüğü ve Adanalıların kahramanlığını, yiğitliğini gösterdiği zaferimizi kutluyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz Adana Kurtuluş Yarı Maratonu geleneksel hale geldi. Bu tür faaliyetler hem sporun gelişmesi hem de Adana'nın tanıtımı için önem taşıyor. Adana'da yapılan festivaller, kültür-sanat aktiviteleri, spor organizasyonları kentin tanıtımına katkı sağlıyor, şehri yukarıya taşıyor” dedi.

Bu yıl yapılacak organizasyonun çocuk koşusuyla başlayacağını, 10 km, 21 km, engelli koşusu ve halk koşularının yapılacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, 8 Ocak'ta ödül töreninin de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Katılım sayısında önemli artış

Başkan Zeydan Karalar, 2018'de 882 olan katılımcı sporcu sayısının bu yıl 2 bin 500'e yükseldiğini belirtti. Koşu sonrası 180 sporcuya toplam 389 bin 250 lira ödül dağıtılacağı bilgisini de veren Başkan Zeydan Karalar, LÖSEV ve Türk Eğitim Vakfı gibi önemli yardım kuruluşlarının organizasyonda yardım kampanyaları düzenleyeceğine de değindi.

Başkan Zeydan Karalar, “Bu yarışları başta Valiliğimiz olmak üzere ilgili dinamiklerin birlikteliğiyle gerçekleştiriyoruz. Birlikten kuvvet doğacağını bilerek hareket ediyoruz. Adana'ya ilginin çok arttığı bir döneme giriyoruz” dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu 13. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ile ilgili verdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana bu tür organizasyonlar için tercih edilen şehir

Ünlü milli atlet Mehmet Yurdadön ise yerel yönetimlerin el atmadığı organizasyonların başarılı olamadığını ifade ederek, Adana'nın güzel havası, ovada bulunması ve insanlarının sıcaklığıyla, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapacak en elverişli şehirlerden biri olduğunu kaydetti. Sporcuların, bu özelliklerinden ötürü Adana'ya gitmek istediklerini vurgulayan Yurdadön, önemli atletlerin Adana'da olacağını açıkladı.