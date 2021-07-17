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130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da bir eve yapılan baskında 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da bir eve yapılan baskında 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu eve şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.D.'yi (27) gözaltına aldı. Narkotik detektör köpek Uzi ile arama yapılan evde valizlerin içerisinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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