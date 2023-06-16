14 yaşında Türkiye'den, Brezilya'ya uzanan şampiyonluk zaferi

Adana'da Kozanlı 14 yaşındaki Kardelen Erol, Yıldız Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda şampiyon olarak Türkiye'yi, Brezilya'da temsil etmeye hak kazandı. Doktor raporu ile kendinden büyükleri minderde deviren Erol, memleketinde ailesi ve sporcu camiası tarafından davul zurnalarla karşılandı.

Kozan'da İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kozan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü sporcusu olan 14 yaşındaki Kardelen Erol'un güreşteki başarısı ilçede büyük coşkuya neden oldu. 4 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okullardaki yetenek taramasında keşfettiği Kardelen Erol adını altın harflerle ilçeye yazdırdı. Yetenek taramasının ardından güreşe başlayan Kardelen, 2021-2022 döneminde iki kez kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Sivas'ta düzenlenen Yıldız Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda şampiyon olarak Türkiye'yi, Brezilya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazanan Erol, havai fişek gösterileri, davul zurna ve meşalelerle karşılandı. Antrenör Erol Dağlı ve Musa Delibaş ile coşkuyla karşılanan Kardelen Erol duygu dolu anlar yaşadı.

Kozanlı kadın güreşçilerin başarısı göz dolduruyor

Kozan Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, ilçede genç sporcuların Türkiye şampiyonlarında bir çok başarı elde ettiğini ve Kardelen'in başarısının uluslararası arenaya taşındığını kaydetti. Gültekin, "Bu yıl düzenlenen Okullar Aarası Güreş Turnuvası'nda Kıbrıs dahil olmak üzere 82 takım arasında Kozanlı kadın güreşçiler takım olarak Türkiye dördüncüsü oldu. Kızlarımızın çoğu doktor raporu ile kendinden büyüklerle güreşerek takımı 4. sıraya taşılar" dedi.

Adana sporcu eğitim merkezi ile bakanlığın himayesinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Antrenör Erol Dağlı ise, Brezilya'da Kardelen'in Türkiye'nin gururu olma yolunda yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

14 yaşındaki Kardelen Erol da, arkadaşlarına evde olmak yerine spora gelmelerini önererek yaşadığı başarı ve gurur için ailesine antrenörlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.