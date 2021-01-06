İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 gündür kayıp evladını arıyor

Bursa’dan Adana’ya gelmek için 15 gün önce yola çıkan ve bir daha oğullarından haber alamayan Elcasim ailesi, her yerde kayıp evlatlarını arıyor.

Bursa'dan Adana'ya gelmek için 15 gün önce yola çıkan ve bir daha oğullarından haber alamayan Elcasim ailesi, her yerde kayıp evlatlarını arıyor.


Suriye'deki iç savaş nedeniyle 6 ay önce Adana'ya gelen Elcasim ailesinin en büyük çocukları Hamed (19), 1 buçuk ay önce geri dönüşüm işinde çalışmak üzere Bursa'ya gitti. Burada 1 ay çalışan genç, 15 gün önce ailesinin yanına gelmek için otobüse bindi. Cep telefonu da olmayan Hamed, iddiaya göre 'Adana'ya indim, eve geleceğim' diyerek başka birinin telefonundan ailesini aradı. Ancak genç daha sonra ortadan kayboldu.


Kayıp başvurusunda bulunup, 15 gündür her yerde evladını arayan baba Nayif Elcasim, oğlunun bulunması için yardım bekliyor.


Tercüman aracılığıyla İHA'ya konuşan baba Elcasim, “Evladımı bir an önce bulmak istiyorum. Annesi savaşta öldü. Burada 3 kardeşi daha var. Allah rızası için devlet yardım etsin” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.