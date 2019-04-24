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15 Temmuz Birlik ve Beraberlik Derneği'nden Edebiyat Gecesi

Adanalı eğitimciler Hakan Kaygusuz ve İdris Tel öncülüğünde kurulan 15 Temmuz Birlik ve Beraberlik Derneği’nin düzenlediği Edebiyat Gecesi’nde eğitim ve siyaset dünyasının isimleri biraraya geldi.

Adanalı eğitimciler Hakan Kaygusuz ve İdris Tel öncülüğünde kurulan 15 Temmuz Birlik ve Beraberlik Derneği'nin düzenlediği Edebiyat Gecesi'nde eğitim ve siyaset dünyasının isimleri biraraya geldi.


Program dernek başkanı Hakan Kaygusuz'un açılış ve selamlama konuşmasının ardından, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yazar Hayati Koca, "Cumartesi Yazıları" kitabı üzerinden "İnsan ve Eğitim" konusunda bir sunum yaptı. Koca'nın sunumunda "İnsan tanımlanmış ancak tamamlanmamış bir varlıktır" dedi.


Koca, 15 Temmuz Gecesini anımsatan sinevizyon gösterisinde "Kalbi olanların beyni olanlara galip geldiğini" ifade etti.


Program Hayati Koca'nın kendi eserlerini imzalaması ile sona erdi.

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