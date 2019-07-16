15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe 35 bin Adanalı katıldı

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere 35 bin kişi katıldı.

Adana Valiliği ve Milli İrade Platformu öncülüğünde Adana Merkez Park'ta düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti.

Meydanı dolduran yaklaşık 35 bin Adanalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmayı sinevizyondan izledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlatan şehitlere, Allah'tan rahmet diledi.

O gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren, gazilere minnet duygularını ifade eden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, yedi düvele Adana'dan bir kez daha haykırıyoruz. Aziz milletimizin kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destan olan 15 Temmuz, bir milletin ihanetle dirilişinin, en güzel örneğidir. 15 Temmuz, meydanın darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatıdır, kurt postundaki kuzulara, had bildirme günüdür. 15 Temmuz, FETÖ'nün maskesinin düştüğü, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gecede bozulduğu tarihtir. 15 Temmuz, küresel aktörlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin kirli planlarının bozulduğu bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz, yüzyıl önce yedi düvele haddini bildiren Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruh ve ihanetle diriliş vaktidir. 15 Temmuz; millettir, vatandır, bayraktır, devlettir, ezandır. 15 Temmuz, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir. İşgal ve iç savaş denemesine karşı durmak, darbeye darbe yapmaktır."

Vali Demirtaş, 15 Temmuz'da, aziz milletin gösterdiği eşsiz kahramanlıkla, FETÖ'nün 40 yıllık ajandasına el koyulduğunu kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin, millete yönelik ilk saldırı olmadığını aktaran Demirtaş, "Son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, YPG'nin ve diğerlerinin aynı amaca hizmet ettiklerini, bu terör örgütlerinin birer maşa, piyon olduklarını ve bu örgütlerin arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. O nedenle perde arkasında sergilenen oyunu göstermek, gerçek yüzleri ortaya çıkarmak, maskeleri düşürmek için terörle ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi, sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde vatana ihanetin cezası neyse, FETÖ terör örgütü mensuplarının da aynı cezaya maruz kalmaları için üzerimize düşeni yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ'yle mücadelemizi, son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 15 Temmuz darbesini gerçekleştirmeye çalışan FETÖ terör örgütüne ve bütün darbecileri lanetlediklerini söyledi.

Darbelerin karşısında olduklarını aktaran Karalar, darbelere karşı gösterdiği kahramanlıktan dolayı da Türk milletini saygıyla selamladığını belirtti.

Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç da milletin, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, emperyalizmin uydusu haline getirilmesine izin vermediğini kaydetti.

15 Temmuz'un Türk milletinin yeniden dirilişi ve şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adı olduğunu dile getiren Kıvanç, "Bugün, demokrasi kuralları içinde, halkın oylarıyla başa getirdiği meşru bir yönetimle yönetiliyorsak, bunu hain darbe girişiminin önlenmesinde canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize borçluyuz" dedi.

Etkinlikte Yüreğir Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinin yer aldığı defile sunuldu.

Türk Kızılayı kan bağışı için stant açtığı programda, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından Adana Sanayi Odası'nın desteğiyle 20 bin kişilik irmik helvası dağıtıldı.

İlçe belediyelerle sivil toplum kuruluşları ve firmalar tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu. Adana Merkez Sabancı Camisi başta olmak üzere ildeki tüm camilerden saat 00.13 itibarıyla sala sesi yükseldi.

Vatandaşlar okunan salayı ellerinde Türk bayrağıyla dinledi.

Öte yandan, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutuldu.

Programa milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.