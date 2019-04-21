150 TL'lik alışverişle elektrikli bisiklet kazanma şansı

Adana'da Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, hayatında yeni bir heyecana yer açmak isteyen ziyaretçilerine elektrikli bisiklet kazanma şansı sunuyor.

Sahilde tur atmaktan, evden iş yerine ulaşım ihtiyacını karşılamaya kadar çok amaçlı kullanılabilen elektrikli bisikletlere sahip olmak isteyenlerin aynı gün içinde, AVM'deki mağazalar ve stantlardan 150 TL ve üzeri alışveriş yapması gerekiyor.

Sadece yaz mevsiminde değil, uygun yol şartları ve gerekli emniyet tedbirleri ile kış aylarında da kullanılabilen elektrikli bisiklet kazanma şansını yakalamak isteyen ziyaretçilerin, aynı gün içindeki 150 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurmaları yeterli oluyor. Burada ücretsiz bir üyelik sistemi olan Optimum Club Kart başvuru formunu dolduran ziyaretçilere her 150 TL'lik alışverişleri için bir çekiliş kuponu armağan ediliyor.

5 Nisan'da başlayan kampanya, 30 Haziran'a kadar devam edecek.