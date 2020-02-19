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16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi, bir depoya yaptığı baskında 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir iş merkezinin deposunda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında depoya sokulan tanker ve küçük tanklarda toplam 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. isimli zanlı gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 72 bin lira olduğu belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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