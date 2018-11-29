16 yaşındaki anne: "Asla bebeğimi satmam arkadaşlar şaka yaptı"

Adana'da parkta kucağındaki 9 aylık bebeğini satmak istediği iddiasıyla ifadesi alınan 16 yaşındaki annenin, "Asla bebeğimi satmam, yanımdaki arkadaşlar şaka yaptı" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde 27 Kasım akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Kemal Parkı'na gelen bir kişi genç kızın kucağındaki bebeğini satmaya çalıştığını polise ihbar etti. Polis olay yerine gelerek S.K. (16) isimli bir kız çocuğu ve kucağında D. isimli bir bebek buldu. Kız çocuğunun yanında da arkadaşları vardı. Polis ihbar üzerine kız çocuğunu ve bebeğini polis merkezine götürdü. Polis iddiaları araştırmak için kız çocuğunun yanındaki arkadaşlarının da ifadesini aldı. Şahıslar parkta otururken "Satılık bebek var" diye şaka yaptıklarını söylediler. Kız çocuğu da "Ben asla bebeğimi satmam. Eşimden ayrıldım ama ailem bana sahip çıktı onların yanında kalıyorum. Yanımdaki arkadaşlar satılık bebek diye bana şaka yaptılar gören vatandaşlar ciddiye almış. Ben bebeğimin bir tel saçını bile satmam" dediği öğrenildi.

Genç anne, ifadesinin alınmasının ardından bebeğiyle birlikte ailesine teslim edildi.