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160'dan fazla kelebek türüne ev sahipliği yapıyor

Adana’da bulunan ve 160’dan fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Obruk Şelalesi Tabiat Parkı’nda taslak gelişme planına ilişkin arazi çalışması gerçekleştirildi.

Adana'da bulunan ve 160'dan fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda taslak gelişme planına ilişkin arazi çalışması gerçekleştirildi.


Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 11 Mayıs 2018'de 257 hektar büyüklüğündeki alanın tabiat parkı ilan edilmesiyle başlayan gelişme planı yapım çalışmaları kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adana Bölge Müdürlüğünce arazi çalışması gerçekleştirildi.


Alana ilişkin fonksiyonların belirlenmesinin yanı sıra lokal endemik bir kelebek türü olan Saimbeyli Teresa Mavisi başta olmak üzere 160'dan fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan alanda, kelebeklere yönelik floristik yapının oluşturulması üzerine incelemelerde bulunuldu.


Arazi programına DKMP Adana Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca, Çukurova Üniversitesi Biyometri ve Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynel Cebeci, Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, DKMP Adana Şube Müdürü Yakup Atıcı katıldı.

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