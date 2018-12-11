İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki çocuğun bıçakladığı aynı yaştaki çocuk 4 ay sonra öldü

Adana’da 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Adana'da 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68046 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Umut Geyik (17) isimli çocuk Ö.A. (17) isimli başka bir çocuk tarafından 4 ay önce bıçaklandı. Umut Geyik ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Geyik ameliyat edilip yoğun bakıma alındı. 4 ay boyunca yaşam mücadelesi veren Geyik dün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti.


Geyik'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan ve izini kaybettiren çocuk zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.