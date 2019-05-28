İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı

Adana’da 17 yaşındaki genç tartışığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Adana'da 17 yaşındaki genç tartışığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple O.Ö. (17) babası İbrahim Ö. (39) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö. babasını bacağından iki defa bıçakladı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O.Ö. ise babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri İbrahim Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



O.Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince evlerinin yakınında bulunan bir markette saklandığı sırada yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.