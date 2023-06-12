Adana'da geçtiğimiz pazartesi günü evden ayrılan 17 yaşındaki kızdan bir haftadır haber alınamıyor.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Fatma Kaplan, 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da evden çıktı. Kaplan, o günden sonra bir daha evine dönmedi. Canından endişe eden ailesi, kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaplan'ın en son Buruk Mezarlığı'nda belediye otobüsünde görüldüğü ve telefonuna ulaşılamadığı öğrenildi. Fatma Kaplan'ın ayrıca bir kız arkadaşının yanına gittiği o kızın da telefonunun kapalı olduğu öne sürüldü.