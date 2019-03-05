İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki lise öğrencisi 6. kattan atladı

Adana’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6.

Adana'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki evin tek çocuğu E.E. okuldan çıkıp evine geldi. Bir süre sonra da 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.E.'ye ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından E.E.'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.


Çocuğun ailevi problemleri olduğu ileri sürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.