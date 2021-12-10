17 yıldır askıda kalan kentsel dönüşümde sona gelindi

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 17 yıldır başlatılamayan kentsel dönüşüm çalışmaları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in uyumlu çalışmaları sonucu, önümüzdeki yılın ilk aylarında temel atma aşamasına getiriliyor.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü Sinanpaşa Mahallesi'nde, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte inceleme yapan ve halkın sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, işlerin hızlanması için çaba gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve TOKİ yöneticilerine teşekkür etti.

Konuyla ilgili olumlu yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Karalar, “Bu işler siyaset üzere işlerdir. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti'li Yüreğir İlçe Belediyesi, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için birlikte çalışıyor. Bu proje 17 yıl önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılmış. Ama bu süreci şimdi biz birlikte yürütüyoruz. Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar” dedi.

"2 yılda tamamlanır"

Sinanpaşa kentsel dönüşüm çalışmalarının muhtemel takvimiyle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, “Sinanpaşa bizim çok sevdiğimiz ve çocukluğumuzun geçtiği, çok eski bir mahalle. Uzun yıllardır kentsel dönüşüm yapılmaya çalışılıyor ama bu dönemde hız kazandı. Çok yakın sürede ihalesi bitecek ve umarım önümüzdeki yılın başında temel atılır. Böylece uzun süredir vatandaşlarımızı mağdur eden olumsuz durum ortadan kalkmış ve dönüşüm başlamış olacak. Başladıktan sonra da iki yıl içinde muhtemelen tamamlanır ve vatandaşlarımızın çektiği sıkıntı bitmiş olur” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı:

“Fatih Kocaispir Başkanımız, ben ve bürokratlarımız bu işi sürekli takip ediyoruz. Ayda iki kez TOKİ'ye gidiyoruz. TOKİ de bu iş erken bitsin diye gayret gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza Sinanpaşa'daki kentsel dönüşüm çalışması için teşekkür ediyorum. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanına ve TOKİ Başkanına da teşekkürlerimi iletmek istiyorum.”

Başkan Zeydan Karalar, Sinanpaşa'da halkla ve esnafla da görüştü, sohbet etti.