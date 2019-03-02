18. Puduhepa ödülleri sahiplerini buldu

Puduhepa ödülleri sahiplerini buldu.

Adana Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayşe Meltem Baş, ödül töreninin açılış konuşmasında Puduhepa'nin Adanalılığına ve kadın hakları savunuculuğunu vurgu yaparken derneğin kurucu başkanı merhum Nuran Terliksiz'i de andı. Doç.Dr. Serdar Girginer'in hazırladığı ‘Tatarlı Höyük Kazısı ve Hitit Uygarlığı' sunumundan sonra, önceki yıllarda ödül alanların anımsatıldığı video izlendi.

Konuşmalar ve sunumların ardından Mimar Murat Ulaş ödülünü arkeolog Doç. Dr. Serdar Girginer'den, yazar ve emekli öğretmen Hatice Güvel ödülünü eski Kültür ve Turizm Bakanı Timuçin Savaş'tan, Gazeteci Orhan Apaydın ödülünü Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Eşli'den, Sümerolog-Yazar Muazzez İlmiye Çığ ödülünü Adana eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'den aldı.