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18 yaşını doldurup kan bağışçısı oldular

Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleriyle Kızılay bağışçısı olmak için sıraya girdi.

Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleriyle Kızılay bağışçısı olmak için sıraya girdi.


Türk Kızılayı'nın hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamak ve kan bağışı bilincini yaygınlaştırmak amacıyla okullarda gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına ÇEAŞ Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 18 yaşını dolduran öğrenciler de destek verdi.


Öğretmen ve öğrencilerin, Kızılay personeli tarafından kan ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirildikten sonra bağışlarını yaptılar. Öğretmen ve okul personelinin kan bağışı için sıraya girdiği kampanyada 18 yaşını dolduran lise öğrencileri de ilk defa kan bağışçısı oldular.


Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı yaptığı açıklamada, “Din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin binlerce insanın kanının döküldüğü dünyada, siz gençlerin böyle erdemli ve anlamlı bağışta bulunmanız, kanınızı bağışlamanız çok değerli. Bilmediğiniz, tanımadığınız insanlara iyiliği bağışlıyor, belki bir annenin belki bir bebeğin hayatını kurtarıyorsunuz” dedi.

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