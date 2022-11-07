İhlas Haber Ajansı

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184 Atatürk portresi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sergileniyor

Adanalı sanatçı Necati Palaz tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi 75.

Yıl Sanat Galerisi'nde ‘'Atatürk'' konulu resim sergisi açıldı.


Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü dolayısıyla açılan sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portre tabloları yer aldı.


Kara kalem, kuru kalem ve yağlıboya portre çalışmalarından oluşan 184 eserin yer aldığı sergiyi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gezdi.


Başkan Zeydan Karalar, sanatçı Necati Palaz'dan sergi hakkında bilgi alıp, hemşehrilerini sergiyi gezmeye davet etti.

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