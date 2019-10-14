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185 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde kaçak içki olduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Baskında 185 litre kaçak içki ele geçirildi. Satışa hazır kaçak içkiler polis tarafından imha edilirken S.G. isimli şahıs gözaltına alındı.


Zanlı emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

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