19 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde 19 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu girişini önlemek için D-400 karayolunda uygulama başlattı. Bu sırada gelen bir otomobilden şüphelenen polis aracı durdurup hassas burunlu narkotik köpeği Tinga ile arama başlattı. Tinga bir süre sonra otomobilin bagaj kısmına tepki verdi. Polis bagajı açtığında poşet içinde 19 kilo 200 gram esrar buldu. Polis otomobil sürücüsü Mustafa Y.'yi (30) gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.