19 yaşındaki Atakan'ı yolda yürürken vurup öldürdüler

Adana'da arkasından gelen kişinin ateş açması sonucu yaralanan 19 yaşındaki Atakan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atakan Gündüz'e (19) sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla ateş açtı. Göğsünden yaralanan Gündüz, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı genç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.