19 yıllık terzi müşterilerinin fotoğraflarını koleksiyon yapıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 19 yıldır terzilik yapan bir kişi müşterilerinin fotoğraflarını alarak Türkiye haritası üzerine iliştirip koleksiyon yapıyor.

Kozan ilçesinde 32 yıldır terzilik mesleğini sürdüren Önder Demir, ilginç bir koleksiyon yapmaya başladı. Bir müşterisinin kendisine hatıra olması için verdiği fotoğrafı alıp 19 yıl önce Türkiye haritasına iliştiren Demir bundan sonra sürekli müşterilerin fotoğrafını isteyip koleksiyon yapmaya başladı.

Çırak olarak başladığı mesleğine 19 yıl önce açtığı terzi dükkanıyla yeni bir başlangıç yapan Önder Demir, 19 yıldır müşterilerinin fotoğraflarını arşiv olarak saklıyor. "Severek yaptığım bir mesleğim var" diyen Demir, "Evet oldukça nostaljik bir dükkan. Ama bu dükkanı bu tarz dükkanı farklı kılan arkadaki fotoğraflar. Ben kendi iş yerimi açtığım gün bir pano oluşturmuştum. Yakın sevdiklerimizden müşterilerimizden fotoğraflar alıyorduk. Panoya yapıştırıyorduk. Daha sonradan bunu daha güzelleştirelim diyerek Türkiye haritasını Türk bayrağı ile kapladık. Gelen müşterilerimiz, sevdiklerimiz bu panoda bizim de bir fotoğrafımız olsun diyen dostlarımız fotoğraflarını verdiler. Biz de severek yapıştırdık. Özel günlerde, zaman zaman fotoğraflar gözümüze çarptıkça unutmamak için onları arıyorum. Hal hatır soruyorum. Bayramlaşıyorum. Özel günlerini kutlayabiliyoruz. Böyle bir anısı oldu. Tabii müşterilerimizin çok ilgisini çekiyor. Gören herkes soruyor. Merak ediyorlar. Biz işlerini yaparken de bakıyorlar bir tanıdığımız var mı? Tanıdıklarına da denk gelebiliyorlar. Panomuz dolarsa şayet başka bir değişik pano yaptırıp yine fotoğraf koleksiyonuna devam etmeyi düşünüyoruz. İlgi çok yoğun. Meslek araştırması yapan kurumlar var, arkadaşlar var. Merak edenler var. Onlar geliyorlar. Fotoğrafımızı çekiyorlar. İş yerimizin resmini çekiyorlar. Farklı bir atmosfer oluyor” dedi.