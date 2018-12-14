2. Adana Lezzet Festivali'ne katılan firmalara sertifikaları verildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Amacımız bundan sonraki lezzet festivallerinde yerel mutfağımızın değerlerini daha da ön plana çıkarmak, bugüne adapte etmek, layıkıyla geleceğe taşımak, tanınırlılığını ve bilinilirliğini arttırmaktır" dedi.

Adana Valiliği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle kentte 12-14 Ekim tarihleri arasında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ne katılan firmalara sertifikaları verildi. Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninin açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bir lezzet festivalini daha alın akıyla geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Festivalin kusursuz olması adına en küçük ayrıntıya dahi dikkat ettiklerine dikkat çeken Vali Demirtaş, "Yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklarımızla birlikte Adanalı hemşehrilerimizin festivalin keyfini doyasıya çıkarmaları için her türlü tedbiri aldık. Bir lezzet festivalinin nasıl yapılacağını hep birlikte sizlerin de sayesinde görmüş olduk. Amacımız bundan sonraki lezzet festivallerinde yerel mutfağımızın değerlerini daha da ön plana çıkarmak, bugüne adapte etmek, layıkıyla geleceğe taşımak, tanınırlılığını ve bilinilirliğini arttırmaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl "Lezzet kenti Adana" ve "Lezzetin peşinde koşanlar Adana'da buluşuyor" sloganlarıyla düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nin bu yıl "Lezzetin gücü adına" temasıyla büyük yankı uyandırdığını belirten Vali Demirtaş, "Binlerce yıllık tarihi geçmişiyle insanlığın merkezlerinden biri olan ilimiz, malzeme çeşitliliği, kalitesi, lezzet zenginliğiyle de geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinin başında geldiğini sizlerin değerli katkılarıyla bir kez daha tüm misafirlerimize göstermiştir" diye konuştu.

Vali Demirtaş, geride bırakılan lezzet festivallerinin ışığında gelecek sene düzenlenecek olan lezzet festivalinin hazırlıklarına şimdiden başladıklarını sözlerine ekledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana Lezzet Fesstivali'nin iki yıl içerisinde müthiş bir yükselişle kendi kültürünü ve kurallarını oluşturma noktasında ismiyle bir festival olduğunu ifade ederek, "Adana'nın turizm potansiyelini arttırma konusunda çağrılarımız, münasebetlerimiz genişlemeli. Adana'nın turizm potansiyelini yükseltecek, Türkiye'nin hedeflerine katkı koyacak girişimleri Adanalıların desteğiyle kollektif bir şekilde sürdürmeliyiz" dedi.

"Kebap ve Şalgam Festivali bir polemik haline getirilmemeli"

Adana'da 2010 yılından beri "Rakı Festivali" adıyla düzenlenen ve geçtiğimiz yıllarda adı "Kebap ve Şalgam Festivali" olarak değiştirilen festivalin, sivil inisiyatifle birlikte düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Sözlü, "İnternet üzerinden haberleşerek bu festivali yapan arkadaşlara çağrı yapmak istiyorum. Adana'nın yeme içme mekanları geniştir. Kimsenin kendilerini sınırladığı yok. Ancak bu festival, siyasi yansımaları olan bir polemik konusu haline getirilmemeli. Kebap ve Şalgam Festivali denilirse, Adana'da problem çıkmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Adana'nın ne rakı fabrikası ne de rakı üretim tesisi var. Bu konuda da hemşehrilerimiz ortak tavır koyarsa, kentin huzur iklimi için katkı koyacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2. Adana Lezzet Festivali'ne katılan firmalara sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Adana vali yardımcıları, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları ile çok sayıda firma sahibi katıldı.