Adana'da 2 bin 310 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, adrese baskın yaptı. Baskında 2 bin 310 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis içkilere el koydu.