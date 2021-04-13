2 yılda 2 milyon 400 bin fide üreticiyle buluşturuldu

Şu ana kadar ilçelerde çeşitli ürünlerden milyonlarca fide dağıtan, gübre desteğinde bulunan ve hayvancılıkla uğraşanlara silaj desteği gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, daha önce 130 bin domates fidesi dağıtılan Karaisalı'da da üreticiye 100 bin domates fidesi daha dağıttı.

Karaisalı'da üreticiyle buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kooperatifler kurdurup, bir müddet sonra sözleşmeli tarım yapılmasını sağlayacaklarını, böylece üreticinin ürününü en iyi şartlarda satmasının sağlanacağını söyledi.

Önceki yıl 130 bin domates fidesi dağıtıldığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Şimdi de 100 bin domates fidesi dağıtıyoruz. Biz üreticinin yanındayız, çiftçinin, halkımızın yanındayız. Sadece Karaisalı'da değil, Saimbeyli'de, Feke'de, Pozantı'da üreticimizi destekliyoruz. Çilek fidesi olsun, üzüm bağları olsun, lavanta olsun, domates olsun; yaklaşık 2 milyon 400 bin fide dağıttık bugüne kadar. Tabii gübre desteği, silaj desteği, hayvan desteği veriyoruz. 30 dönümün altında eken çiftçimize maddi destek verdik ve devam ediyoruz. Çünkü çiftçi üretmezse insanlar aç kalır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘Çiftçi Milletin Efendisidir' demiş ya; işte biz çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmak için, üreticimizi destekliyoruz ve buna devam edeceğiz” dedi.

Kooperatifler kurdurduklarını ve bir süre sonra sözleşmeli tarım yaptıracaklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Fideyi vereceğiz ve üretimin sonunda kooperatif ürünü, üretecinin lehine fiyattan satın alacak. Elbette ürünlerin tamamını alma şansımız yok ama bu başlangıç olacak. Ayrıca 11 Büyükşehir Belediyesi olarak, üretici için çok iyi sonuç verecek bir proje hazırlığındayız. Örneğin İstanbul'da olmayan, Adana'da bulunan ürünü onlara göndereceğiz. Örneğin İzmir'de nohut yoksa, biz buradan göndereceğiz. Çiftçilerimiz için yararlı, kazançlı olacak bir döneme giriyoruz. Bunu olgunlaştırmaya, hayata geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Karaisalı'da çiftçiye bir başka haber daha veren Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Arkadaşlarımız keçiboynuzu, ceviz ve badem fidesi dağıtacaklar yakında. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Badem, keçiboynuzu ve ceviz önemli, getirisi fazla olan ürünler. Onları yetiştirip çiftçimize, halkımıza dağıtacağız. Şimdiye kadar yapılmayanları yapıp, olmayanları olduruyoruz. Çiftçimizin, vatandaşımızın yararına ne varsa yapmaya kararlıyız.”

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Artık sadece yol yapan, rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getiren sistemi kaldırıyoruz. Yeni nesil belediyeciliği Adana'da kardeşiniz başlattı. Pandemiye rağmen yıllardır yapılmayan yolları yapıyoruz, diğer hizmetleri gerçekleştiriyoruz fakat sosyal belediyecilikten de asla vazgeçmiyoruz ve tarıma, üreticiye destek veriyoruz. Yakında da inşallah burada kadınlarımıza bir müjde vereceğiz. Kadınlarımızın meslek edindirme kursunu da açacağız. Kadınlarımız üniversite mezunu eğitmenler gözetiminde spor yapıyor. Hepsi size feda olsun.”

Üreticiler de Başkan Zeydan Karalar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar, fide dağıtımının ardından Karaisalı Karapınar Parkı'nda ve spor salonunda incelemelerde bulundu.