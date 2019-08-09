İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

20 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan firari saklandığı evde yakalandı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan firari saklandığı evde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan Kurtuluş A.'yı (34) yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahsın yakalanmamak için kendi adresinde kalmadığını bir başka adres kullandığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Kurtuluş A.'nın Belediyeevleri Mahallesi'nde arkadaşında kaldığı belirlendi. Eve düzenlenen baskında zanlı kaçmak istedi ancak evin etrafı polis tarafından sarıldığı için kaçamadı. Yakalanan zanlı emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Kurtuluş A. buradan da kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.