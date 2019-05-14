Adana'da, Hemşirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte 20 yılını dolduran hemşirelere plaket verildi.

Hipokrat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Damla Çalışkaner, mesleklerinin son derece kutsal olduğuna vurgu yaparak, başta hekimler olmak üzere diğer sağlık personelleriyle birlikte canla başla hastaların sağlığı için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evşen Nazik ise fakültede verilen eğitimlerle birlikte hemşirelik alanında hizmet verecek olan arkadaşlarının hem teorik anlamda hem de pratik anlamda tam donanımla mesleklerini yapabildiklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan'da, sağlık alanındaki en önemli mesleklerden biri olan hemşireliğin bugün öneminin daha çok ortaya çıktığını vurgulayarak, gerek üniversite olarak gerekse hastane olarak mesleklerini her ne şartta sürdürürse sürdürsün büyük bir özveriyle gerçekleştiren hemşirelere teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ise konuşmasında, hemşirelik mesleğinin kutsallığının tartışılamayacağını, hemşirelerin hastalara en yakın meslek gruplarının başında geldiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından meslekte 20 yılını geride bırakan hemşirelere birer teşekkür plaketi verildi. Etkinlik daha sonra bilimsel sunumlar ile devam etti.