İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu

Adana polisi 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ’nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon yaptı.

Adana polisi 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ'nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2009 yılında yapılan komiserlik sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) sınava hile karıştırarak kendi militanlarını komiser yaptığını belirledi. Bunun üzerine 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için polis harekete geçti. O dönem komiser olan çok sayıda zanlı gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılar adli tıpa getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorgulanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.