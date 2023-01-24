Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sanat Galerisi'nde "2023 Arafta Buluşmalar” sergisi açıldı.

Envanterli çalışmalarla mezun olmuş öğrencilerden bir kesit ile sanatçı eğitimci akademisyenlerin yer aldığı 25 kişi ve 31 resim çalışması Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sanat Galerisi'nde açıldı. Küratörlüğünü ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Muzaffer Tire'nin yaptığı sergiye eserleri ile Soner Tire, Ebru Özdemir, Aysel Ay, Güler Kılıç, A.Haydar Bıçakçı, Murat Koca, Ahmet İspir, İlkay İtal, Jale Koyuncu, Gülizar Dedeyi, Kevser Dik, Saadet Adıkutlu Tire, Zehra Serçe, Mustafa Çapar,Oya Türe Aygün, Metin Aygün,Muzaffer Tire, M.Can Kızgındemir, Sait Toprak, Gökçe Hacıoğulları, Ümmühan Fırat, Yaşar Karakuzu, Funda Ülker, Tuğçe Tüzün ve Burçak Salman katıldı.

Sergi hakkında açıklamada bulunan Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Muzaffer Tire, “Arafta kalmak, arada kalmak, hiçbir yere ait olamamak ve eşikte bekleyip, kendine insansal yaşama biçimi içinde bir çıkış yolu oluşturmaktır. Kimi zaman bir sanatçı olarak, sessiz bir çığlığın yaşam alanını gözlemlemektir. 'Geçmişten Günümüze Mezunlarla Akademik Bir Kesit' adı altında sanatsal yolculuğa çıkmış sanatçıların, 'genç sanatçı-eğitimci/sanat eğitimcisi/sanatçı' birlikteliğinin geçmişte var olan farklı dönem eserleriyle 'arafta buluşarak', sanatsal kimlik oluşumlarını yeniden ele almanın nitelikli olarak sergilenmesidir” dedi.

Konuşmasını sürdüren Tire, “Sanatı anlamakta güçlük çeken toplumlar, sanatçısını da anlamakta zorlanabilirler ve arafta buluşabilmenin kültürel taşlarını döşerler. Sanatçısı yalnızlaşan ve arafa terk edilen toplumlar da, sanatsal kültür yalnızlığından kurtulmanın yolunu, sanatsal işlev üzerinden değil, yararcı faydacı ergonomik işlevle sanatı anlamanın daha kolay yolunu ekonomik açıdan seçerek, duygusal bir tüketim bakış açısıyla sanatı ve sanatçıyı anlamlandırmaya çalışırlar” şeklinde konuştu.

Serginin 13 Şubat 2023 tarihine kadar görülebileceği belirtildi.